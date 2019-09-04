27 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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В Югре судят бывших сотрудников Гостехнадзора

В Радужном завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора и заместителя начальника отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и Радужного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Следователи полагают, что обвиняемые сговорившись с директором частного образовательного учреждения, за взятки выдавали всем желающим удостоверения трактористов-машинистов. В результате удостоверения граждане получали без прохождения обучения и сдачи экзаменов, а потом устраивались на работу в нефтяные организации округа.

Руководитель образовательной организации сейчас находится в розыске.

Также, по версии следствия, обвиняемые получали взятки от представителей нефтяных организаций за беспрепятственное прохождение техосмотра машин. В правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве обратился один из представителей такой организации. Сотрудников Гостехнадзора задержали при получении взятки.

Согласно данным материалов уголовного дела, за два года - с 2016 по 2018 обвиняемые получили более 170 тыс. руб. от 17 граждан.

Со службы обвиняемых уволили. Дело направлено в суд.

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В Югре судят бывших сотрудников Гостехнадзора

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Теги: Гостехнадзор, суд, взятка



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