В Прикамье осудили женщину за истязание несовершеннолетней дочери

В Прикамье осуждена жительница Куединского района по статьям истязание несовершеннолетнего, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что с ноября 2017 г. по август 2018 г. женщина избивала свою несовершеннолетнюю дочь. При этом женщина угрожала дочери убийством и не выполняла обязанностей по воспитанию: не заботилась о ее здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

"Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, В ОМВД России по Куединскому району внесено представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник полиции, осуществляющий надзор за несовершеннолетней, привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Суд приговорил виновную к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 15 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания.