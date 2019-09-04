27 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Прикамье осудили женщину за истязание несовершеннолетней дочери

В Прикамье осуждена жительница Куединского района по статьям истязание несовершеннолетнего, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что с ноября 2017 г. по август 2018 г. женщина избивала свою несовершеннолетнюю дочь. При этом женщина угрожала дочери убийством и не выполняла обязанностей по воспитанию: не заботилась о ее здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

"Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, В ОМВД России по Куединскому району внесено представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник полиции, осуществляющий надзор за несовершеннолетней, привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Суд приговорил виновную к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 15 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания.

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В Прикамье осудили женщину за истязание несовершеннолетней дочери

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Теги: мать, дочь, истязание, уголовное дело, суд



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