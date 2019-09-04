Мединский заявил, что когда взрослые люди читают комиксы - это убожество

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время открытия 32-ой Московской международной книжной выставки-ярмарки заявил, что для взрослых людей чтение комиксов - убожество, сообщает ТАСС.

По словам Мединского, он выступает против изложения исторических событий в формате комикса. Министр выразил мнение, что комикс создан для тех, кто плохо умеет читать и отметил, что плохо относится к комиксам.

"Это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством", - приводит издание слова министра.

С заявлением Мединского не согласен иллюстратор и создатель комикс-центра в столичной библиотеке имени Ахматовой Андрей Дроздов. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что слова российского министра вызывают у него "дикое недоумение".

"Над комиксами в Советском союзе работали Хармс, Маршак, Носов, над юмористическим дореволюционным журналом "Будильник" работали Шехтель, Чехов и Гиляровский писали для него статьи и тексты. Мне немножко странно, если честно. Ларри Гоник – это один из ведущих американских преподавателей в разных вузах. У него есть цикл комиксов "Всемирная история" в трех томах. Есть учебники в стиле комиксов по алгебре, геометрии", - отметил Дроздов.

Он посоветовал Мединскому изучить подноготную комиксов и отметил, что с удовольствием пригласил бы министра в библиотеку для беседы, которая перевернула бы его отношение к графическому роману.