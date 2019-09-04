26 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Рада в Киеве Кличко (2013) | Фото: Итар-тасс

Кличко обвинил Зеленского во введении прямого президентского правления

Кабинет министров Украины дал согласие на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской администрации (КГА). Теперь решение за президентом Владимиром Зеленским, который наверняка уволит Кличко.
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История с увольнением Кличко связана с разделением постов мэра Киева и председателя КГА, которого увольняет президент, так как Киев является административной единицей в государстве. В результате Кличко останется только мэром города, и он считает такое разделение незаконным.

На срочном брифинге Кличко обвинил Зеленского в попытке ввести в Киеве "прямое президентское правление". Он подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.

"Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть", - заявил киевский мэр.

Он собирается обжаловать разделение должностей и введение в городе "двоевластия", однако шансов на успех у него нет. При этом пообещал снова баллотироваться на пост мэра на следующих выборах, которые намечены на следующий год.

"Встречи с Джулиани не помогли", - написал бывший депутат Рады Сергей Лещенко.

О намерении Зеленского убрать Кличко Накануне.RU писало еще в июле. На волне своего рейтинга Зеленский решил полностью сменить власти на местах и расширить свои полномочия. На Украине его за это резко критикуют.

(2019)|Фото: kiev.klichko.org

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Кличко обвинил Зеленского во введении прямого президентского правления

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Теги: Украина, Киев, Виталий Кличко



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