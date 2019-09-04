В Ноябрьске сотни сотрудников "Нафтагаз-Сервис" получили многомиллионный долг по зарплате

В Ноябрьске получили причитающиеся деньги сотни работников компании "Нафтагаз-Сервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Долг перед 281 сотрудником за июль составил 17 млн руб.. Прокурор города внес генеральному директору организации представление, потребовав устранить нарушения закона. Только после этого работники получили деньги.

Юрлицо и его руководитель попали под "административку". Материалы направлены для рассмотрения в окружную гострудинспекцию.