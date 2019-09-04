26 Сентября 2020
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Политика В России
Денис Мантуров (2019) | Фото: Накануне.RU

Мантуров прокомментировал слух о своем переходе в Ростех: "Это бред сумасшедшего"

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров опроверг информацию о его готовящемся переходе в госкорпорацию Ростех, которую, якобы, он должен возглавить вместо Сергея Чемезова. Об этом, в частности, сегодня сообщал telegram-канал "Подъем" со ссылкой на осведомленный источник.

"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан. О планах это отдельный вообще разговор. Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - цитирует Мантурова РИА Новости.

Информацию прокомментировали и в пресс-службе Ростеха: "Во избежание недоразумений предлагаем общаться с проверенными источниками, а именно официальными представителями Ростеха и Минпрома. И не верить слухам".

Слух не новый: прогноз о переходе Мантурова появлялся в СМИ еще весной прошлого года.

Чемезов возглавляет Ростех уже 12 лет, Мантуров на своем посту с 2012 года.

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Мантуров прокомментировал слух о своем переходе в Ростех: "Это бред сумасшедшего"

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Теги: денис мантуров, сергей чемезов, минпромторг, ростех



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