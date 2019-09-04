В Тюмени сотрудница детского сада пожаловалась на ледяную воду и холод в группе

В Тюмени сотрудница детского сада пожаловалась на ледяную воду и холодную группу. Видеозапись с обращением она опубликовала в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина показала помещение, в котором она моет посуду. Из-за отсутствия горячей воды, которую отключили с 29 июля она вынуждена мыть посуду в тазике.

"Воды нагрела чайником, налила себе в таз. А все это почему? Потому что у нас нет горячей воды. Спасибо большое коммунальщикам, которые обещали ее дать, но не дали. Она бежит ледяная. Руки сразу же начинают краснеть. Она просто ледяная. В ней невозможно ни мыть, ни полоскать", - сообщила женщина.

По ее словам, в детском саду нашли выход - предлагают таскать горячую воду в ведре с кухни. Однако сотрудница отмечает, что ей приходится тащить еще и большие кастрюли, чтобы кормить детей. При этом женщина сообщила, что холодно и в самой группе, а из-за того, что дети вынуждены мыть руки ледяной водой - они болеют.

Также сотрудница детского сада добавила, что дать горячую воду им обещали с 1 сентября, однако "кормят завтраками". Отметим, что номер детского сада женщина не уточнила.

В комментариях интернет-пользователи поддержали тюменку. Кроме того, в комментариях отметились жители Тобольска. Они сообщили, что также живут без горячей воды.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации города не удалось - на звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.