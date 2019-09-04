Ребенка, пострадавшего в ДТП со "скорой", доставят в Челябинск

7-летнего ребенка, пострадавшего в ДТП со "скорой" в Катав-Ивановске, доставят в травматологическое отделение областной детской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, накануне водитель УАЗ-339623 совершил наезд на велосипедиста, 7-летнего мальчика, который выехал в неположенном месте на дорогу. Ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в районную больницу.

"Сотрудники больницы проконсультировались со специалистами из Областной детской больницы. Завтра его доставят санитарным транспортом в травматологическое отделение ЧОДКБ для продолжения лечения", - рассказали в минздраве.