Эксперт - об инциденте с аварийным трапом "Суперджета": Такая проблема у самолета выявилась впервые

Происшествию в аэропорту Ставрополя, когда у самолета Sukhoi Superjet не до конца раскрылся аварийный трап, невозможно дать оценку без объективного расследования.

Об этом заявил в комментарии Накануне.RU руководитель отраслевого интернет-портала AVIA.RU Роман Гусаров.

Ранее фотографию с трехлетним "Суперджетом" и наполовину раскрывшимся трапом опубликовал telegram-канал "Долетались".

"Техник по ошибке спустил трап "Суперджета". А у того даже раскрыться нормально не получилось", - сообщают авторы канала свою версию.

"Я не склонен доверять такой экспресс-информации, а тем более из источников, которые не разбираются в авиационных технологиях", - прокомментировал эту информацию эксперт.

Он пояснил, что любое такое событие расследуется, и стоит дождаться всех подробностей происшествия.

"Кстати, такое нередко бывает, когда заканчивается посадка и закрываются двери, - добавил Гусаров. - Есть такой некий фиксатор – планка, который зацепляется на случай аварийного открывания двери. И после посадки, перед тем, как стюардесса откроет эту дверь, она должна этот фиксатор снять, чтоб трап не выпал. Иногда бывает, что забывает. Иногда бывает, по какой-то причине, - допустим, дверь была не полностью открыта, - трап может зацепиться за дверь и не раскрыться полностью. То есть вариантов множество".

При этом, по данным эксперта, такой случай – неоткрытие трапа у Суперджета – произошел первый раз. Он напомнил, что даже во время трагедии в Шереметьево все аварийные трапы открылись.

"И вообще про такой случай за девять лет эксплуатации Суперджета я слышу в первый раз. Такой проблемы раньше не наблюдалось, если это действительно проблема, если это не вызвано человеческим фактором", - заключил Гусаров.

Накануне.RU запросило комментарий "Аэрофлота" по данному инциденту.