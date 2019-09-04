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Политика За рубежом
(2004) |

Фанар потребовал подчинения у Русской архиепископии в Европе накануне ее воссоединения с РПЦ

Митрополит Галльский Эммануил Адамакис, представляющий Экуменический патриархат (Фанар) и создававший из украинских раскольников "единую церковь", потребовал, чтобы французские общины Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе поминали его в качестве правящего архиерея. Об этом сообщает Orthodoxie.com. Конфликт примечателен тем, что на 7 сентября намечена внеочередная Генеральная Ассамблея Архиепископии, где, как ожидается, она примет решение о выходе из-под церковной юрисдикции Фанара и воссоединении с РПЦ.
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Накануне.RU уже сообщало, что в ноябре 2018 года Фанар, в состав которого Архиепископия входила с 1971 года на правах автономии, в одностороннем порядке решил распустить ее, отменив свой томос 1999 года, и предписал войти в состав соответствующих митрополий. Архиепископия отказалась выполнять это решение до собрания духовенства, а оно решило созвать общее собрание, которое и состоится на днях.

31 августа Фанар объявил о смещении с поста правящего архиерея Архиепископии архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето). Эммануил Адамакис подчеркнул, что для Фанара он больше не архиерей, а общее собрание 7 сентября заведомо не имеет никаких полномочий для принятия решений. Это решение вызвало изменение в повестке дня срочного собрания Архиепископии. Теперь там будет рассматриваться вопрос о ее каноническом статусе и вхождении в церковную юрисдикцию Московского Патриархата.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов считает, что, "уволив" архиеп. Иоанна, Фанар продемонстрировал свои намерения по рейдерскому захвату собора св. Александра Невского в Париже, как кафедрального собора Архиепископии.

В Архиепископии заявляют, что пребывание в составе Экуменического патрирхата уже невозможно. РПЦ же готова сохранить все особенности Архиепископии, включая выборность архиереев и независимость во всех внутренних решениях, требуя лишь поминовения патриарха Московского и всея Руси на богослужениях и участия в подборе списка кандидатов на должности архиереев, которых будет утверждать Московский патриарх.

На 5 сентября духовенство парижского собора св. Александра Невского запланировало проведение молебна в поддержку архиепископа Иоанна.

Интересно, что решение о статусе Архиепископии затрагивает и другие православные церкви - будут ли они признавать ее воссоединение с РПЦ? Отпускная грамота одной церкви, а ее на Фанаре выписали архиеп. Иоанну, должна признаваться и всеми другими. Правда, этот вопрос не стоит для РПЦ, для которой Фанар больше не является православной церковью.

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Фанар потребовал подчинения у Русской архиепископии в Европе накануне ее воссоединения с РПЦ

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Теги: РПЦ, Фанар, церковь, православие, Европа



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