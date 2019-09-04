В Госдуме нашли способы борьбы с лесными пожарами

В Госдуме РФ рассказали, как можно бороться с лесными пожарами. Своими мыслями по этому поводу поделился депутат от "Единой России" Николай Николаев, возглавляющий комитет по природным ресурсам.

По его мнению, важнейшим моментом, который стоит пересмотреть, можно назвать региональную ответственность за тушение пожаров. Сейчас именно власти регионов принимают решения, стоит ли тушить пожар или же это экономически невыгодно.

Кроме этого, стоит учитывать ущерб не только от самого огня, но и от дыма: депутат полагает, что решение об изменении методики должны обсудить Рослесхоз и МЧС, а по поводу ущерба для здоровья россиян стоит определиться Минздраву и Роспотребнадзору.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", не меньшей проблемой является деятельность так называемых "черных лесорубов", которые устраивают поджоги, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Николаев уверен, что для борьбы с ними необходимы законопроекты.

Ранее стало известно, что Правительство РФ перенаправит 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники, которая пойдет на тушение природных пожаров в этом году.