"Массовые увольнения врачей - не звонок, а набат". Эксперты рассказали, почему уходят медики

Массовые увольнения врачей в разных регионах России не станут единичными случаями если ситуация в системе здравоохранения не изменится. Представители медицинского сообщества считают, что волна недовольства итогами оптимизации может захлестнуть и другие регионы, передает корреспондент Накануне.RU.

За последние месяцы случаи массового увольнения врачей зафиксированы в Пятигорске, Владимирской области, в Нижнем Тагиле. Уральская история была одной из самых громких. Заявления об увольнении написали все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1. Медики пожаловались на низкие зарплаты и высокую нагрузку.

Увольнение врачей в Нижнем Тагиле - это уже не звонок, а набат для отрасли, заявил врач "Скорой помощи" Михаил Коневский на пресс-конференции в НСН.

"Если врачи уходят с работы, значит они доведены до отчаяния. Я думаю, что в будущем следует ждать таких же событий в разных регионах. Самое интересное, что в Нижний Тагил после увольнения были переброшены четыре врача из Екатеринбурга и им повысили зарплаты в полтора-два раза, то есть сделали то о чем изначально просили врачи Нижнего Тагила. Почему для местных врачей сразу не нашлось денег?", - сказал Гальперин.

В России обещанные "майскими указами" 200% от средней зарплаты по региону врачи могут получить, лишь работая на нескольких работах, отметил президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин. Для хорошей статистики больницах ввели новые системы оплаты труда медработников: эффективные контракты, стимулирующие выплаты. Однако из-за того, что деньги теперь распределяют главврачи, появилась коррупционная составляющая - в некоторых случаях на хорошую зарплату могут рассчитывать лишь приближенные к руководству сотрудники.

"Сейчас настал тот момент, когда работники здравоохранения уже не могут существовать в этой ситуации. Они нищие и не способны содержать свои семьи", - сказал Гальперин. По его словам, проблема с кадрами будет усугубляться из-за того, что многие медики решают уйти из профессии, а студенты медвузов, видя итоги оптимизации, не хотят работать по специальности.

"Подготовка выпускника вуза позволяет ему найти работу вне специальности: пойти в фармацевтическую отрасль, заниматься продажами приборов и лекарств, исследованиями. Многие выпускники предпочитают уезжать за границу. В Москве были массовые сокращения, казалось бы, должно высвободиться большое количество специалистов. Но даже в столице не хватает врачей первичного звена, потому что они уходят. Уходят из поликлиник из-за роста нагрузки после объединения участков. Обмануть людей непросто, все понимают, что зарплаты если и растут, то только за счет интенсификации труда", - отметил Семён Гальперин.