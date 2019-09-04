Путин назвал придурками тех, кто не верил в потенциал Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны.

Во время заседания Госсовета президент прервал доклад главы Якутии Айсена Николаева на его словах о том, что раньше "с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний".

"Не знаю, какие придурки так говорили", - отрезал глава государства.

Глава Якутии в ответ заметил, что политики так заявляли еще четверть века назад. Путин предложил говорить о сегодняшнем дне, передает РИА Новости.

Также во время заседания президент заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остается тревожной. Напомним, согласно проведенному мониторингу демографии РАНХиГС, отток населения оттуда продолжается. Это самый быстро теряющий население регион России.

Согласно исследованию, из Дальневосточного федерального округа в 2018 г. отток населения составил 33,1 тыс., а в 2017 г. было 28,5 тыс. То есть никакие меры Правительства, в том числе знаменитый "Дальневосточный гектар" не служат своим целям и не создают прирост.

Напомним, в прошлом году на ВЭФ Владимир Путин презентовал программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.