40-летняя Светлана Хоркина ждет второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина ждет ребенка. Для 40-летней гимнастки это будет уже второй ребенок.

Пол ребенка и предполагаемая дата его рождения пока не известны.

На премьере фильма Валерия Тодоровского "Одесса" спортсменка появилась в свободном платье, но и оно не скрывала поздний срок беременности. На мероприятие она пришла в компании своего супруга, 63-летнего генерала Федеральной службы безопасности Олега Кочнева, и сына от предыдущих отношений — 14-летнего Святослава.

"Отцом ее первенца изначально все считали актера Левана Учанейшвили. Позже выяснилось, что первенца Хоркина родила в Лос-Анджелесе от Кирилла Шубского, который на тот момент был женат на Вере Глаголевой. Только спустя несколько лет Шубский по просьбе гимнастки публично признал сына, пишет Spletnik.RU.