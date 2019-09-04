26 Сентября 2020
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Политика В России
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Памфилова предрекла незапланированную смену 5-10 губернаторов в 2020 году. "Надо серьезно готовиться"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предрекла незапланированные выборы губернаторов в будущем году. Такое заявление председатель ЦИК сделала на сегодняшнем заседании комиссии.

Памфилова анонсировала не меньше 20 выборов глав регионов в 2020 году, однако полномочия заканчиваются только у 15 губернаторов.

"Это только исходные данные, на самом деле кампания по выборам высших должностных лиц будет более масштабная, чем в этом году,— и 20, и 25, все может быть, надо будет к этому серьезно готовиться", цитирует Памфилову ТАСС.

Отметим, что в 2020 году единый день голосования, если ничего радикально не изменится, пройдет 13 сентября. Прямые выборы должны состояться в 16 субъектах, это Севастополь, ЕАО, Татарстан, Чувашия, а также в Брянской, Ленинградской, Иркутской, Костромской, Архангельской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской, Калужской областях, в Красноярском и Камчатском крае. Кроме того, в 2020 году через голосование в парламенте будет назначен губернатор Югры

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Памфилова предрекла незапланированную смену 5-10 губернаторов в 2020 году. "Надо серьезно готовиться"

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Теги: выборы, 2020, памфилова



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