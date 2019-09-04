26 Сентября 2020
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

Молодые семьи Сургута объявляют голодовку

Активисты движения "Сургут для детей" сообщили о намерении объявить бессрочную голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для столь радикальной формы протеста, по словам общественников, стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре.

"Мы, исключенные участники программы правительства ХМАО "Молодая семья" и работники бюджета объявляем бессрочную голодовку. Мы боремся за субсидии наших детей. Мы исполнили все обязательства перед правительством, подняли застройку и кредитование в нашем регионе, но в ответ получили исключение из программы и клеймо "аферистов-попрошаек". Призываем исполнить свои обязательства", - заявляют активисты.

Они требуют, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, родители которых достигли 36-летнего возраста. Также общественники настаивают на отмене ценза по сроку проживания в регионе для подпрограммы "Многодетные и особенные семьи". Резолюцию со списком требований участники протеста планируют направить губернатору Югры Наталье Комаровой и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.

Голодовка начнется в 9.00, 5 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.

Добавим, что за комментарием Накануне.RU обратилось в департамент общественных и внешних связей Югры. На момент публикации материала комментарий не получен.

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Молодые семьи Сургута объявляют голодовку

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Теги: голодовка, молодые семьи, жилье, жилищная программа



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