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Экономика В России
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин попенял "Аэрофлоту" на рост стоимости авиабилетов: "Больше инфляции!"

Владимир Путин высказал недовольство ростом цен на авиабилеты. На этот факт глава государства обратил внимание директора "Аэрофлота" Виталия Савельева перед заседанием президиума госсовета во Владивостоке. "Больше инфляции — 7 процентов рост!" — заметил Путин.
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Ранее эту цифру озвучила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, правда, она говорила не конкретно об "Аэрофлоте", а в целом о ситуации в стране (и только за первое полугодие).

На прошлой неделе Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) озвучила прогноз о 9-10-процентном росте цен на билеты по итогам года. Это вызвало недовольство ФАС – антимонопольщики даже решили проверить ассоциацию на предмет сговора.

Примечательно, что и в Минтрансе, и в АЭВТ основным фактором роста цен называют стоимость авиатоплива. Ранее президент России одобрил идею о присоединении поставщиков авиакеросина к соглашению между правительством и топливными компаниями о сдерживании роста стоимости ГСМ. Но до сих пор инициатива не получила реального воплощения.

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Путин попенял "Аэрофлоту" на рост стоимости авиабилетов: "Больше инфляции!"

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Теги: владимир путин, цены на авиабилеты, аэрофлот, минтранс, авиакеросин



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