Геннадий Зюганов обратился к Путину с требованием обеспечить проведение честных выборов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с публичным обращением к президенту РФ Владимиру Путину и рассказал о том, что у россиян "цинично, явочным порядком" отнимаются избирательные права.

В качестве доказательств Геннадий Зюганов привёл многочисленные случаи давления на своих однопартийцев. Это касается не только Павла Грудинина, занявшего второе место на президентских выборах, и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Из текста обращения следует, что КПРФ озадачена судьба единого дня голосования, до которого осталось меньше недели. Кандидатам в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской области отказали в регистрации. Списки КПРФ пытались полностью снять в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

По мнению Геннадия Зюганова правительство проваливает все установки президента, "не слышит конструктивных идей и не ищет диалога с национально мыслящими оппонентами". Глава компартии также выразил убеждённость в необходимости прямого обращения президента ко всем структурам и уровням власти с требованием обеспечить чистоту избирательного процесса, равенства всех политических сил и кандидатов на финише избирательной гонки.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU отметил, что Геннадий Зюганов и КПРФ уже не в первый раз обращаются к президенту с требованиями, однако после дня голосования происходит так, что КПРФ отказывается от отстаивания своих результатов в суде.

Поэтому получается большая двусмысленность, тем более, что сейчас эту двусмысленность усугубляет т.н. "умное голосование" Навального, где большинство попавших в список – кандидаты от КПРФ.

"Понятно, что Геннадий Андреевич выступает с таким обращением, но к сожалению для коммунистов, они должны свои слова доказывать делом и каким-то образом отстаивать результаты там, где, как они считают, их незаслуженно понизили. Но если они не борются, не защищают результаты, то это, к сожалению, вина самих коммунистов" - подчеркнул эксперт.

Однако и делать вывод о том, что 8 сентября окажется для КПРФ провальным пока рано, поскольку сейчас в общем-то все кампании непредсказуемы. Например в прошлом году коммунисты на губернаторских выборах сами не ожидали, что их кандидаты пройдёт во второй тур.