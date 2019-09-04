СМИ: теракт в школе и техникуме на Среднем Урале готовился из мести за жестокое избиение

СМИ сообщили подробности готовящегося теракта на Среднем Урале, который удалось предотвратить в последний момент. Оказалось, что планировавшие преступление подростки сами все разболтали в соцсетях.

Напомним, все могло случиться в городе Кушва: двое несовершеннолетних подростков якобы собирались устроить массовое убийство, для чего искали взрывчатку. Теракт планировался на первые числа сентября в местной школе и техникуме.

Об этом стало известно силовикам и трагедию удалось предотвратить. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание Baza, все началось год назад, когда одного из парней сильно избили и проломили череп. Он долго лежал в больнице, а затем его перевели на домашнее обучение, после чего он задумал план мести, чтобы расквитаться с обидчиками и одноклассниками.

Друзья подозреваемого рассказывают, что он вел дневник, где подробно описывал, кого и как планирует убить во время нападения. В дальнейшем школьник познакомился с ровесником, увлекающимся колумбайн-тематикой: как полагают следователи, приятели хотели устроить массовую стрельбу в начале учебного года и с июля по август искали в Сети взрывчатку, изучали, как изготовить взрывное устройство и читали про массовые убийства в соцсетях.

По данным издания, один из подозреваемых давно занимался стрельбой, поэтому дома у него было оружие, а ближе к концу каникул сообщники подготовили целый арсенал, включающий специальные перчатки для стрельбы и бронежилеты. Однако затем они начали делиться своими планами в чатах с друзьями, и кто-то показал переписку взрослым. Так о готовящемся убийстве стало известно полиции, и преступление удалось предотвратить.

Официально правоохранители ситуацию по-прежнему не комментируют.