Стало известно кто ответит за смерть водителя пассажирского автобуса в Кургане

В Кургане нашли ответственных за смерть водителя пассажирского автобуса, трагедия произошла 22 мая этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в этот день водитель ехал по маршруту, внезапно ему стало плохо за рулем и он потерял сознание прямо во время рейса. Увидев, что автобус остался без контроля и выехал на встречную полосу, один из пассажиров схватил руль и сумел остановить машину.

После этого водителя вытащили из-за руля и попытались оказать первую помощь, однако прибывшие на место фельдшеры "скорой" констатировали смерть.

Как рассказали Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области, обязательный предварительный медосмотр был пройден водителем не полностью.

По заключению судмедэксперта, острая сердечная недостаточность развилась у водителя в результате атеросклеротического стенозирующего коронаросклероза.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке медосмотра.