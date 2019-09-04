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Происшествия Курганская область
ПАЗ, умер водитель (2019) | Фото: vk.com/kurgan

Стало известно кто ответит за смерть водителя пассажирского автобуса в Кургане

В Кургане нашли ответственных за смерть водителя пассажирского автобуса, трагедия произошла 22 мая этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в этот день водитель ехал по маршруту, внезапно ему стало плохо за рулем и он потерял сознание прямо во время рейса. Увидев, что автобус остался без контроля и выехал на встречную полосу, один из пассажиров схватил руль и сумел остановить машину.

После этого водителя вытащили из-за руля и попытались оказать первую помощь, однако прибывшие на место фельдшеры "скорой" констатировали смерть.

Как рассказали Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области, обязательный предварительный медосмотр был пройден водителем не полностью.

По заключению судмедэксперта, острая сердечная недостаточность развилась у водителя в результате атеросклеротического стенозирующего коронаросклероза.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке медосмотра.

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Стало известно кто ответит за смерть водителя пассажирского автобуса в Кургане

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Теги: Северный, Курган, водитель, автобус, ПАЗ, полиция



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Ранее 23.05.2019 14:28 Мск В Кургане умер водитель пассажирского автобуса, ему стало плохо за рулем

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