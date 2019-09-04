В Челябинске на покупку новых автобусов направят 4 млрд рублей

В Челябинске поступили первые 17 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Новые "МАЗы" и "ЛИАЗы" выйдут на маршруты 64, 4, 81 и 34.

Салон каждого автобуса оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей wi-fi и usb-портами, чтобы пассажиры во время поездки могли подзарядить мобильные телефоны.

До середины ноября в Челябинск поступит еще 49 современных автобусов. На покупку автобусов деньги были выделены из областного бюджета.

"Всего мы рассчитываем вместе с федеральным бюджетом направить на покупку таких современных автобусов до 4 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что за счет только использования газомоторного общественного транспорта снижение выбросов в Челябинске составит более 5 тысяч тонн", – отметил глава области Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинск поступил новый трехсекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он в течение нескольких месяцев будет проходить тестовые испытания в городе.