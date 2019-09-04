В сети собирают подписи под петицией о "Спасении кабины" A321, аварийно севшего на кукурузном поле

Несмотря на то, что руководство авиакомпании "Уральские авиалинии" уже отказалось делать из останков самолета Airbus A321, севшего на кукурузном поле, музей или мемориал, в сети все равно не оставляют попыток "спасти" судно.

Так, руководитель московской летной школы "Авиатор" Евгений Мартенюк предлагает оставить кабину пилотов в столице, предать ее детской образовательной организации и сделать на ее базе тренажер для школьников, увлеченных авиацией. Мартенюк создал петицию на сайте Change.org, где хочет собрать 100 тыс. подписей (на момент публикации заметки их было 200). Петиция адресована руководству авиакомпании, президенту России и Минтрансу.

Автор обращения считает, что "обучая школьников основам авиации мы прививаем любовь к небу, мотивируем детей на хорошую учебу, занятия спортом, отвлекаем подростков от пагубного влияния улицы".

Рожки да ножки: в таком виде останки самолета вывозили с поля

Многие пользователи после начала утилизации самолета указывали на то, что в США из самолета, попавшего в аналогичную ситуацию – так называемое "чудо на Гудзоне", был сделан музей.

Ранее гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов объяснил, что самолет не может быть передан куда-либо из-за своего юридического статуса – он находился в лизинге. "Наш самолет находится под таможенным обременением. К сожалению, мы не можем никуда его передать", - отметил Скуратов.

Напомним, 15 августа в поле недалеко от аэропорта Жуковский (Московская область) совершил аварийную посадку самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". На борту было 226 человек и семь членов экипажа, никто серьезно не пострадал. У самолета отказали оба двигателя из-за попадания птиц на взлете. Пилотам было присвоено звание Герой России, бортпроводникам – Ордена Мужества.