Сечин лично потребовал извинений от "Транснефти" за критику Шрёдера

"Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Напомним, глава совета директоров "Роснефти" после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он призвал осуществлять ежедневный контроль качества нефти. Письмо журналистам прокомментировал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он сказал, в том числе, что "Роснефть" якобы скрывает, что в 2018-2019 гг. сразу на нескольких приёмо-сдаточных пунктах в систему магистральных трубопроводов поступала нефть с относительно высоким содержанием ХОС (8 ppm).

В "Роснефи" ранее назвали комментарии Демина неуместными. Игорь Сечин сегодня заявил, что Шредер в письме сделал "конкретные предложения, носящие конструктивный характер".

"Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали", — приводит слова Сечина "Прайм". Он добавил, что если "это воспитанные нормальные люди", то они должны принести извинения.