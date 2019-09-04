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Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

Сечин лично потребовал извинений от "Транснефти" за критику Шрёдера

"Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Напомним, глава совета директоров "Роснефти" после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он призвал осуществлять ежедневный контроль качества нефти. Письмо журналистам прокомментировал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он сказал, в том числе, что "Роснефть" якобы скрывает, что в 2018-2019 гг. сразу на нескольких приёмо-сдаточных пунктах в систему магистральных трубопроводов поступала нефть с относительно высоким содержанием ХОС (8 ppm).

В "Роснефи" ранее назвали комментарии Демина неуместными. Игорь Сечин сегодня заявил, что Шредер в письме сделал "конкретные предложения, носящие конструктивный характер".

"Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали", — приводит слова Сечина "Прайм". Он добавил, что если "это воспитанные нормальные люди", то они должны принести извинения.

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Сечин лично потребовал извинений от "Транснефти" за критику Шрёдера

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Теги: Игорь Сечин, Роснефть, Транснефть, Герхард Шредер



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Ранее 18.12.2019 15:37 Мск Reuters: В нефти из трубопровода "Дружба" нашли промышленный яд

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