В России могут отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах

В России могут отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах. В Минтрансе считают, что это позволит сократить время стыковок и риск опоздания пассажиров на следующий рейс, передает ТАСС со ссылкой на начальника департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлану Петрову.

"Соответствующие изменения подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства", - сказала Петрова.

"Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т. д., проходя досмотровые формальности", - отметила она.