В Китае самолет вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшегося у пассажира пауэрбанка

Самолет авиакомпании China Eastern экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшего в пассажирской кабине пожара.

Речь идет о рейсе MU2809, который должен был пройти по маршруту Нанкин – Сяомынь (Восточный Китай). Вскоре после вылета у одного из пассажиров загорелся портативный аккумулятор (пауэрбанк). Салон заволокло дымом, начала тлеть внутренняя обшивка салона. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщается, что никто не пострадал в результате инцидента. Тип самолета – Airbus A320neo.