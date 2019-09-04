Минобороны: Пилоты Су-25 не успели катапультироваться

В Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае.

По данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.

Напомним, крушение самолета произошло 3 сентября. Перед происшествием экипаж перестал выходить на связь.

По сообщению Минобороны, разбившийся штурмовик выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Первоначально сообщалось о том, что два летчика катапультировались. Однако выяснилось, что фрагменты парашюта, найденного накануне на месте крушения, относятся к тормозному парашюту самого самолета, а не к парашютам летчиков, сообщил РИА Новости источник.

По данным СМИ, на борту находились опытный пилот, работавший в Сирии, а также начальник по безопасности полетов.