Уралец, встретивший полицейских с топором, стал фигурантом уголовного дела

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия к полицейскому.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 18 июля в полицию Кировграда поступил сигнал о краже имущества в поселке Левиха. Для проверки обстоятельств в данный поселок выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре стражи порядка выяснили, что похищенное может находиться в одном из домов. Когда полицейские зашли во двор этого дома, к ним вышел пьяный мужчина. В руках он держал топор и был настроен агрессивно.

Силовики стали отбирать топор у злоумышленника, и в этот момент он применил в отношении 41-летнего старшего оперуполномоченного физическое насилие. Полицейский не пострадал.

Возбуждено дело. Сейчас проводится расследование.