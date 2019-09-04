Уралец, встретивший полицейских с топором, стал фигурантом уголовного дела
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия к полицейскому.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 18 июля в полицию Кировграда поступил сигнал о краже имущества в поселке Левиха. Для проверки обстоятельств в данный поселок выехала следственно-оперативная группа.
Вскоре стражи порядка выяснили, что похищенное может находиться в одном из домов. Когда полицейские зашли во двор этого дома, к ним вышел пьяный мужчина. В руках он держал топор и был настроен агрессивно.
Силовики стали отбирать топор у злоумышленника, и в этот момент он применил в отношении 41-летнего старшего оперуполномоченного физическое насилие. Полицейский не пострадал.
Возбуждено дело. Сейчас проводится расследование.