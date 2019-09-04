В Нижневартовске принята большая часть дорог, которые отремонтированы по проекту "Безопасные и качественные автодороги"

В Нижневартовске подвели промежуточные итоги участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 8 из 14 участков приняты комиссией. Ранее отремонтированные дороги оценили федеральные эксперты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что власти ожидают положительный эффект от участия города в проекте, на реализацию которого дали 550 млн руб..

"По восьми отремонтированным дорогам подписаны все документы о приемке. В нашем городе работали специалисты "Стройконтроля". Применяем самый современный материал ЩМА-16 – щебеночно-мастичный асфальтобетон со специфическими добавками. В Югре его применяют впервые. В целом, все подрядчики справляются. Небольшие задержки по срокам ремонтов были связаны с погодными условиями", - сказал Коротаев.

Он напомнил, что проект рассчитан на шесть лет. Первые четыре года строить и ремонтировать дороги будут в Нижневартовске. В частности, деньги пойдут на строительство первого этапа дороги по улице Нововартовской. В нормативное состояние приведены основные магистрали города – улица Интернациональная, улица Ленина, улица Лопарева и другие. Ремонт продолжается. Дороги, где выявлены недочеты, приниматься не будут. На каждый участок распространяется гарантия.

Подготовка к ремонтной кампании-2020 уже началась: до конца сентября на дорогах города пройдет диагностика. Их проверят на соответствие определенным критериям (ямы, колейность, продольно-поперечный профиль и другим). По итогам появится предварительный перечень магистралей, которые могут быть отремонтированы следующим летом. Окончательное решение примут, как и в этом сезоне, горожане.

Заместитель директора департамента ЖКХ Ирина Воликовская отметила, что список объектов для ремонта на следующий год появится на портале главы города "Наш Нижневартовск".

"Каждый сможет проголосовать за тот или иной участок в рубрике "Активный гражданин". Нам очень важно, чтобы жители были активными. После получения мнений приступим к конкурсным процедурам. Т.е., согласно нашему календарному плану, наименования дорог и всех подрядчиков, которые будут выполнять ремонт, станут известны до конца 2019 года", - сказала Воликовская.