Историческую часть Перми очистили от незаконных киосков

В исторической части Перми снесены незаконные киоски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Собственник земельного участка по адресу Куйбышева, 36, расположенного возле торгового дома "Петропавловский" снес торговые объекты добровольно. Как сообщили в госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья, земельный участок находится на территории культурного наследия регионального значения, это достопримечательное место "Комсомольский проспект".

Размещение киосков на территории объекта культурного наследия запрещено размещение НТО на срок более четырех месяцев.Также здесь существует ограничение по предельной высоте строительства – 0 метров, за исключением мемориалов, фонтанов, опор освещения, скульптур, объектов благоустройства.

Помимо незаконного размещения НТО, инспекция выявила размещение на земельном участке двух стационарных торговых объектов. По итогам проверки был подан иск в суд о сносе самовольных построек, однако собственник не стал ждать решения суда и добровольно демонтировал торговые объекты.

Напомним, администрация Перми продолжает наводить порядок в визуальном облике города, в том числе добиваясь демонтажа незаконных НТО через суд. Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики, с начала года в Перми демонтировано 210 нестационарных торговых объектов. При этом городские власти идут навстречу легальному бизнесу. Так, администрация не раз заявляла о готовности включения дополнительных мест в схему НТО.