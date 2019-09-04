Украинские монеты в честь томоса не нашли покупателей - аукцион сорвался

Аукцион Нацбанка Украины (НБУ) по продаже монет, посвященных выдаче томоса раскольникам, отменен из-за отсутствия желающих их купить. Об этом говорится на сайте НБУ.

На аукционе планировалось продать монеты номиналом 100 грн из золота, 50 грн из серебра и другие. Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ с рекомендованным шагом аукциона 2 тыс. грн.

Монеты были введены в обращение 22 июля с.г. К примеру, розничная цена на серебряную монету номиналом 50 грн массой 0,5 кг составляет почти 13 тыс. грн. Данный случай стал очередным свидетельством опеки украинским государством раскольнической "единой церкви".