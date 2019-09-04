26 Сентября 2020
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томос, Нарик, Александр Петровский-Налекрешвили, Андрей Парубий, криминал (2019) | Фото: Facebook, Вячеслав Поездник

Украинские монеты в честь томоса не нашли покупателей - аукцион сорвался

Аукцион Нацбанка Украины (НБУ) по продаже монет, посвященных выдаче томоса раскольникам, отменен из-за отсутствия желающих их купить. Об этом говорится на сайте НБУ.
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На аукционе планировалось продать монеты номиналом 100 грн из золота, 50 грн из серебра и другие. Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ с рекомендованным шагом аукциона 2 тыс. грн.

Монеты были введены в обращение 22 июля с.г. К примеру, розничная цена на серебряную монету номиналом 50 грн массой 0,5 кг составляет почти 13 тыс. грн. Данный случай стал очередным свидетельством опеки украинским государством раскольнической "единой церкви".

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Украинские монеты в честь томоса не нашли покупателей - аукцион сорвался

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Теги: украина, томос



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