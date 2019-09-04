С предприятия курганского "випа", который играет с Путиным в хоккей, уволился сотрудник, оскорбивший президента

Житель Кургана Евгений Жуков, который был осужден за оскорбление президента России Владимира Путина, уволился с предприятия "Курганстальмост", где он работал сварщиком, эту информацию Накануне.RU подтвердил источник на предприятии.

Напомним, Жукова задержала полиция в феврале этого года, когда он гулял в маске Путина по городу. Молодой человек также нарушил закон, опубликовав на своей стене в соцсети "Вконтакте" песню, в которой содержались матерные строки о главе государства. Тем самым, Жуков попал под статью о неуважении к власти по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Он был осужден и приговорен к штрафу в размере 40 тыс. руб.

Как отметил инсайдер Накануне.RU на "Курганстальмосте", на предприятии не может работать человек, который оскорбляет главное лицо государства.

"Наш гендиректор Дмитрий Парышев играет с Владимиром Путиным в хоккей, поддерживает нынешний курс власти. И тут "нарисовался" какой-то мальчишка, который будет компрометировать Парышева? Он написал заявление по собственному желанию. Теперь его вряд ли возьмут на работу в серьезную организацию в Кургане. Пусть едет в Москву и там ему добрый дядя Навальный найдет новую работу", - отметил источник.