В России в скором времени появятся вагоны с идентификацией пассажиров по лицу

Первые вагоны, оборудованные системой идентификации пассажиров по лицу, появятся в России в ближайшие полтора года.

Об этом заявил генеральный директор российского производителя "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа в кулуарах Восточного экономического форума.

Гендиректор ТМХ считает проект абсолютно реальным, передает РИА Новости. "Мой прогноз, что в ближайшие полтора года все будет сделано", - сказал Липа.

Он уточнил, что компании, которая будет собирать данные, нужно получить соответствующую лицензию.

Ранее компания "РЖД" представила новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильники и микроволновые печи. При разработке нового дизайна учитывались основные пожелания и замечания пассажиров: в вагонах стало возможным организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

В марте поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. До 2025 года для "Федеральной пассажирской компании" планируется поставить 3,7 тыс. пассажирских вагонов.