26 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
S7 Airlines (2019) | Фото:S7

Авиакомпания S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири и вернула себе старое название

Авиакомпания S7 Airlines завершила сбор средств на посадку миллиона деревьев в Сибири. Акция называлась "Мы – Сибирь".
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"Всего за один месяц, благодаря активной поддержке пассажиров и партнеров, авиакомпании удалось собрать средства для посадки одного миллиона деревьев в регионах Сибири с целью восполнения лесного массива, утраченного в пожарах", - говорится в сообщении перевозчика.

1 августа в целях привлечения внимания к вопросу лесных пожаров, S7 вернулась к историческому названию "Сибирь" и начала отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

S7 Airlines|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:S7

Один из лайнеров – Airbus A320 – был перекрашен в некое подобие прежней ливреи авиакомпании, но при этом были сохранены нынешние салатовые оттенки.

Компания заявила, что остается "Сибирью", пока не соберет деньги на высаживание миллиона деревьев в родном регионе.

Первую посадку запланировали на 13 сентября. Более 200 волонтеров, включая сотрудников S7 Airlines, высадят 5 га деревьев в Коченевском районе Новосибирской области . Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года.

1 000 000 деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе.

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Авиакомпания S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири и вернула себе старое название

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Теги: S7 Airlines, авиакомпания сибирь, пожары в сибири, благотворительность



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