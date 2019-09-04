Авиакомпания S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири и вернула себе старое название

Авиакомпания S7 Airlines завершила сбор средств на посадку миллиона деревьев в Сибири. Акция называлась "Мы – Сибирь".

"Всего за один месяц, благодаря активной поддержке пассажиров и партнеров, авиакомпании удалось собрать средства для посадки одного миллиона деревьев в регионах Сибири с целью восполнения лесного массива, утраченного в пожарах", - говорится в сообщении перевозчика.

1 августа в целях привлечения внимания к вопросу лесных пожаров, S7 вернулась к историческому названию "Сибирь" и начала отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

Один из лайнеров – Airbus A320 – был перекрашен в некое подобие прежней ливреи авиакомпании, но при этом были сохранены нынешние салатовые оттенки.

Компания заявила, что остается "Сибирью", пока не соберет деньги на высаживание миллиона деревьев в родном регионе.

Первую посадку запланировали на 13 сентября. Более 200 волонтеров, включая сотрудников S7 Airlines, высадят 5 га деревьев в Коченевском районе Новосибирской области . Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года.

1 000 000 деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе.