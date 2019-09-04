Депутаты Прикамья в сентябре во втором чтении рассмотрят проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Депутаты заксобрания Прикамья в сентябре во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним рассмотрят в сентябре. По словам директора правового департамента администрации губернатора Дмитрия Носова, планируется, что к этому же заседанию будут готовы поправки в краевой закон "Об административных правонарушениях", устанавливающие административную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.

Отметим, что в первом чтении законопроект был принят в марте этого года.

Напомним, проект на рассмотрение внесла краевая прокуратура. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что электронные сигареты популяризируют не только табак и его курение, но и употребление наркотических и запрещенных веществ. Также документах говорится о вреде вейпов для здоровья.

"Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это часто утверждается в процессе сбыта изделий. ЭСДН создает серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих".

Аналогичные запреты приняты уже в ряде регионов страны.