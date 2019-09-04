Украинская погранслужба заверяет, что в Крым едут все меньше и не на отдых

Украинские пограничники зафиксировали уменьшение пассажиропотока на границе с российским Крымом. Об этом сообщает пресс-служба украинской погранслужбы.

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Так, в августе в Крым въехали 172 тыс. граждан Украины. В целом за 8 месяцев границу в обоих направлениях пересекли 1 млн 722 тыс. человек, что на "целый" 1% меньше, чем годом ранее. Данных о пассажиропотоке конкретно в Крым ведомство не сообщает.

Однако погранслужба призывает не верить в то, что украинцы едут в Крым отдыхать. Подавляющее большинство граждан пересекает границу "с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов", заверяет ведомство.

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В конце августа "Интерфакс-Юг" со ссылкой на пресс-службу регионального Погрануправления ФСБ сообщал, что в целом пассажиропоток соответствует показателям прошлого года.

Напомним, курортный сезон 2018 года стал рекордным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное 6,8 млн отдыхающих, из которых 1 млн были с Украины. Украинские же СМИ сообщают только о "пустых пляжах" Крыма.