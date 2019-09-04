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Общество Свердловская область
гари котельная (2007) | Фото: Накануне.ru

Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме

Готовность жилищного фонда, котельных и тепловых сетей Среднего Урала к зиме составляет 95%, водопроводных сетей – 96%, а сетей электроснабжения – 99%. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, все оставшиеся работы должны быть завершены к 15 сентября. По его данным, постановления о начале отопительного сезона в городских округах уже приняты, и подача тепла на социальные объекты и дома жителей в ближайшие полторы-две недели начнется во всех территориях.

По словам Смирнова, подготовка региона к зиме практически завершена.

"Уже сегодня можно сказать, что в целом она прошла организованно, а по объему работ даже превысила беспрецедентно высокие показатели прошлого года. Ближайшая наша задача – также организованно и без сбоев войти в отопительный сезон и пройти его в безаварийном режиме. С учетом мер, принятых на областном и местных уровнях, ни серьезных нарушений, ни тем более "горячих точек" в теплоснабжении жителей быть не должно", - подчеркнул министр.

На повышение надежности инфраструктуры, безаварийного прохождения зимы и предоставления уральцам качественных коммунальных услуг в 2019 году в Свердловской области было выделено более 7 миллиардов рублей. Почти треть из них – 2,3 миллиарда – муниципалитетам было направлено из областного бюджета.

Напомним, ранее стало известно, что отопительный сезон в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле стартует в середине сентября.

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Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме

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Теги: зима, готовность, Средний Урал



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