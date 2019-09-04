26 Сентября 2020
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половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

На дальнем Востоке, где сегодня начался ВЭФ, подтопленным остается 91 населенный пункт

91 населенный пункт остается подтопленным в Дальневосточном федеральном округе. Пострадавших нет, как и отрезанных от сообщения с "большой землей" городов и поселков. Таковы данные МЧС РФ.
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За сутки от воды освободились четыре населенных пункта, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок.

"За указанный период проведена просушка 53 домов, откачена вода в 22 подворьях, вывезено 120 куб. м мусора, очищено 99 м ливневой канализации, восстановлены участки автомобильных дорог протяженностью 215 км", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства.

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На дальнем Востоке, где сегодня начался ВЭФ, подтопленным остается 91 населенный пункт

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Теги: наводнение на дальнем востоке, подтопление, мчс



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