На дальнем Востоке, где сегодня начался ВЭФ, подтопленным остается 91 населенный пункт

91 населенный пункт остается подтопленным в Дальневосточном федеральном округе. Пострадавших нет, как и отрезанных от сообщения с "большой землей" городов и поселков. Таковы данные МЧС РФ.

За сутки от воды освободились четыре населенных пункта, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок.

"За указанный период проведена просушка 53 домов, откачена вода в 22 подворьях, вывезено 120 куб. м мусора, очищено 99 м ливневой канализации, восстановлены участки автомобильных дорог протяженностью 215 км", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 3 190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства.