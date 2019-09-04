Песков заявил, что анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может

Кремль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу". Он пообещал, что "факт станет известным".

Ранее два дипломатических источника сообщили, что процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели.

По данным СМИ, при обмене украинских заключенных на российских граждан может быть использована новая схема. По данным источников, близких к переговорному процессу, подследственные могут отправиться на Украину и в Россию с копиями уголовных дел, а за преступления будут осуждены заочно.

Тем временем, пока стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передаче друг другу заключенных. Осужденных после помилования главами России и Украины можно просто передать друг другу, однако статус подследственных все еще обсуждается.