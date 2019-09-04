26 Сентября 2020
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Новак Джокович Елена Джокович (2019) | Фото:instagram.com/jelenadjokovicndf

Жена теннисиста Новака Джоковича будет продавать косметику из собственного грудного молока

Жена первой ракетки мира Новака Джоковича Елена решила заняться необычным бизнесом. 33-летняя молодая мама решила делать косметику из… собственного грудного молока. Среди прочего девушка намерена делать и мыло.

Мать двоих детей опубликовала в Instagram фотографию целой партии пакетов со сцеженным и замороженным грудным молоком. По словам Елены, она забыла об этом запасе и обнаружила его совсем недавно в холодильнике.

Чтобы добро даром не пропало, предприимчивая жена теннисиста решила создать свою линию "натуральной" косметики.

Подписчики (а их у Елены более 472 тыс.) посчитали, что молоку, возможно, уже больше года: неизвестно, когда женщина прекратила грудное вскармливание (и прекратила ли она его вообще), но младшей дочери Елены и Новака – Таре – уже два года.  

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Жена теннисиста Новака Джоковича будет продавать косметику из собственного грудного молока

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Теги: новак джокович, елена джокович, грудное молоко



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