В Югре столкнулись пассажирский автобус и автокран, есть пострадавший

В Нефтеюганском районе столкнулись автокран и пассажирский автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Около 13.00 в седьмом микрорайоне поселка Пойковский водитель пассажирского автобуса, выезжая с территории автокемпинга, не предоставил преимущество автокрану. Они столкнулись, автобус съехал в кювет.

Водитель автобуса с травмами госпитализирован в Пойковскую больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.