26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Строительная площадка конгресс-холла в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

КСП проверяет эффективность использования бюджетных средств на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс

Контрольно-счетная палата Челябинской области совместной с прокуратурой приступила к проверке законности и эффективности использования бюджетных средств на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

Проверка началась 2 сентября. В ходе проверочных мероприятий, будет дана оценка эффективности и целевого использования бюджетных инвестиции, предоставленных ХП "Конгресс-холл", проанализировано соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении строительства общественно-делового центра на берегах реки Миасс.

По итогам проверки в прокуратуру будет направлено заключения для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. Конгресс-холл на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составляет 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском.

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КСП проверяет эффективность использования бюджетных средств на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс

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Теги: конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство, КСП, проверка,



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