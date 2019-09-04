26 Сентября 2020
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карта, украина, польша, россия, венгрия, раздел (2014) | Фото:

На поезде в Польше в состав страны включили Львов, Ровно и Луцк

В Польше запустили поезд по случаю годовщины так называемой "Второй Речи Посполитой", на котором изображены очертания Польши, в состав которой входят Львов, Ровно и Луцк, оказавшиеся в составе СССР в 1939 году.
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Поезд курсирует по маршруту Жешув - Пшемысль. Данный факт вызвал горячие дискуссии в интернете. Многие предлагают ответить зеркально и "включить" в состав Украины Жешув, Пшемысль и другие польские города. Однако они никогда не были на Украине, в то время как Львов, Ровно и Луцк длительное время были в составе Польши.

Официальные власти Украины пока никак не отреагировали.

Любопытно, что это произошло сразу после визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались проблемы польско-украинских отношений, в том числе по историческим вопросам. Некоторые СМИ отмечают, что поезд появился как раз в день визита Зеленского.

Напомним, отношения Польши и Украины обострились в последние годы. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна сознаться в геноциде поляков.

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На поезде в Польше в состав страны включили Львов, Ровно и Луцк

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Теги: Украина, Польша



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