На поезде в Польше в состав страны включили Львов, Ровно и Луцк

В Польше запустили поезд по случаю годовщины так называемой "Второй Речи Посполитой", на котором изображены очертания Польши, в состав которой входят Львов, Ровно и Луцк, оказавшиеся в составе СССР в 1939 году.

Поезд курсирует по маршруту Жешув - Пшемысль. Данный факт вызвал горячие дискуссии в интернете. Многие предлагают ответить зеркально и "включить" в состав Украины Жешув, Пшемысль и другие польские города. Однако они никогда не были на Украине, в то время как Львов, Ровно и Луцк длительное время были в составе Польши.

Официальные власти Украины пока никак не отреагировали.

Любопытно, что это произошло сразу после визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждались проблемы польско-украинских отношений, в том числе по историческим вопросам. Некоторые СМИ отмечают, что поезд появился как раз в день визита Зеленского.

Напомним, отношения Польши и Украины обострились в последние годы. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна сознаться в геноциде поляков.