Учебный год в школе №84 Екатеринбурга не начался: уроки отменены из-за ремонта канализации

Несмотря на начавшийся на этой неделе учебный год, в школе №84 Екатеринбурга отменены занятия. Причиной стали ремонтные работы на канализации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования администрации города, работы производятся подрядной организацией Центрального военного округа: планировалось, что они будут завершены 31 августа. При этом ремонт ведется не на сетях школы, водопровод и система канализации в ней работают. Однако занятия было решено отменить.

"В настоящее время работы не завершены, в связи с этим школа переведена на дистанционную форму занятий. Письма в администрацию района и руководство ЦВО направлены с просьбой о своевременном завершении работ и ограждении периметра проведения для обеспечения безопасного доступа детей в школу", - пояснили в департаменте образования.

Там добавили, что к концу этой недели работы могут быть закончены.

Отметим, школа №84 расположена на территории 19-го военного городка.