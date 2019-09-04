26 Сентября 2020
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Общество В России
хамон, мясо, магазин (2019) | Фото: Накануне.RU

Россияне считают "санкционку" лучшим презентом, который можно привезти из отпуска

Россияне предпочитают "заказывать" своим родственникам, друзьям и коллегам, уезжающим в отпуск, санкционные продукты. Сервис по поиску билетов Туту.Ру провел опрос и выяснил, какие презенты предпочитают получать наши соотечественники.

Четверть опрошенных будут больше всего рады санкционным продуктам: сыру, хамону, колбасе и другим вкусностям. Чуть меньше (22%) порадуются местному вину или любому другому алкоголю. Как показал опрос, сладости в подарок получать приятнее, чем специи. А магнитики порадуют больше, чем сувениры из серии: ракушки, тарелочки, рамочки под фото.

В опросе участвовали 3 тыс. респондентов.

"Ранее мы спрашивали самих путешественников о том, какие сувениры они чаще всего привозят из отпуска. Большинство (69%) возвращаются из путешествия не с пустыми руками. Из них 23% везут магнит на холодильник, 22% — покупают домой что-то из еды или местных специй. 16% выбирают памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и т.п.). Менее популярными оказались варианты: "покупаю что-то из одежды или обуви" (6%) и "покупаю украшения" (2%). А 31% ответили, что не покупают сувениры, так как им жалко на это денег", - рассказали авторы исследования.

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Россияне считают "санкционку" лучшим презентом, который можно привезти из отпуска

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Теги: санкционные продукты, презент, отпуск, сувенир, подарок



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