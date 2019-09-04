Бастрыкин поручил тщательно разобраться в гибели пятилетней девочки в Турции

В Архангельской области начата доследственная проверка по факту гибели пятилетней девочки во время купания на отдыхе в Турции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил всесторонне разобраться в обстоятельствах трагедии.

Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Напомним, трагедия произошла в Анталье 3 сентября в бассейне отеля "Maya World Beach". Врачи экстренно доставили девочку 2013 года рождения в больницу, однако там не смогли спасти ребенка, она скончалась.

По словам матери девочки, никто не видел, как все произошло, потому, что в этот момент все наблюдали за мужчинами, игравшими в бассейне в волейбол. В отеле не оказалось камер наблюдения, а рядом с горкой, где ее дочь утонула, никто не дежурил.