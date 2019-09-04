В Кургане пьяный водитель, чей ребенок пострадал в ДТП, избил полицейского

В Кургане пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД.

Ночью 30 августа мужчина устроил аварию, врезавшись в препятствие, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В салоне машины находился маленький ребенок нарушителя, который не был пристегнут ремнями безопасности. Он получил травмы и госпитализирован в больницу.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, в какой-то момент водитель кулаком ударил одного из сотрудников полиции.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.