В Кургане пьяный водитель, чей ребенок пострадал в ДТП, избил полицейского
В Кургане пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД.
Ночью 30 августа мужчина устроил аварию, врезавшись в препятствие, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
В салоне машины находился маленький ребенок нарушителя, который не был пристегнут ремнями безопасности. Он получил травмы и госпитализирован в больницу.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, в какой-то момент водитель кулаком ударил одного из сотрудников полиции.
Сейчас на мужчину завели уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.