Украина - искусственное государство, - экс-посол Израиля на Украине

Украинское государство создано "из ничего". Об этом на интернет-канале Iton TV заявил экс-посол Израиля на Украине (1993-1998) Цви Маген.

Он подчеркнул, что до этого "не было никакой Украины".

"У Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык", – отметил он.

Примечательно, что Маген, по одним источникам, родом из Черновцов. По другим - из Сибири, но вырос в Черновцах, а его отец из Польши. Однако в любом случае он хорошо знаком с Западной Украиной.