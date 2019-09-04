Алексей Миллер обсудил Пекине с вице-премьером КНР перспективы "Восточного потока"

В Пекине прошли переговоры между вице-премьером Госсовета (правительства) КНР Хань Чжэном и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Как передаёт информагентство "Синьхуа", Хань Чжэн напомнил, что восточный маршрут газопровода будет построен и введён в эксплуатацию уже в декабре этого года и выразил надежду, что стороны будут действовать на взаимовыгодных, взаимовыигрышных и коммерчески осуществимых принципах. По словам китайского вице-премьера Китай сможет последовательно наращивать закупки газа по этому маршруту.

Миллер также назвал восточный маршрут важной составляющей двустороннего энергетического сотрудничества и рассказал о готовности российской стороны работать над обеспечением бесперебойной работы газопровода.

Согласно данным, опубликованным "Газпромом", с августа к "Восточному потоку" подключено Чаяндинское мероприятие. Российский трубопроводный газ будет способствовать стабильному газоснабжению Китая, окажет влияние на переход китайской энергетики с угля и улучшение экологии в КНР.