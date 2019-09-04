На Ямале родители школьников пожаловались прокурору на "жестокое обращение учителей с детьми"

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

На Ямале родители школьников пожаловались прокурору на "жестокое обращение учителей с детьми"

Родители школьников из села Новый Порт пожаловались в окружные департамент образования и прокуратуру, а также надзорное ведомство Тюменской области на жестокое обращение с учениками. В частности, в коллективной жалобе говорится о том, что детей якобы заставляют прибираться в школе-интернате, где они учатся, а сотовые телефоны у них отбирают, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В тексте говорится о том, что однажды сотрудники школы-интерната искали ее сбежавшего ученика. Когда его нашли, в машину его якобы "тащили раздетым по земле, схватив за шиворот". Также родители говорят о том, что учитель русского языка, а по совместительству – воспитатель Светлана Макарова якобы "унижала и оскорбляла" ученика 8 "б" класса.

Ещё родные учеников заявляют о том, что руководство школы-интерната якобы "злоупотребляет согласием на привлечение детей к труду": их ежедневно заставляют прибираться во всем здании, а зимой – очищать прилегающую территорию от снега.

"Воспитатели забирали у детей сотовые телефоны и складывали их в своей кладовке, которую запирали. Требуем провести в школе проверку, уволить ее директора, рассмотреть вопрос об отстранении руководителей по воспитательной работе и привлечь их к установленной законом ответственности", - говорится в обращении, направленном на имена прокурора Ямала Александра Герасименко и Тюменской области – Владимира Владимирова, а также директора департамента образования Ямала Марины Кравец.

Представители школы в разговоре с Накануне.RU сообщили, что не будут комментировать суть претензий по телефону.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале родители школьников пожаловались прокурору на "жестокое обращение учителей с детьми"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Новый Порт, школа, жалоба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.10.2019 13:23 Мск В Москве задержали учительницу коррекционной школы – ее подозревают в избиении детей
Ранее 24.09.2019 15:43 Мск На Ямале подтвердилось "грубое отношение учителей к детям", на которое родители школьников пожаловались прокурору

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети