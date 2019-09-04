На Ямале родители школьников пожаловались прокурору на "жестокое обращение учителей с детьми"

Родители школьников из села Новый Порт пожаловались в окружные департамент образования и прокуратуру, а также надзорное ведомство Тюменской области на жестокое обращение с учениками. В частности, в коллективной жалобе говорится о том, что детей якобы заставляют прибираться в школе-интернате, где они учатся, а сотовые телефоны у них отбирают, передает корреспондент Накануне.RU.

В тексте говорится о том, что однажды сотрудники школы-интерната искали ее сбежавшего ученика. Когда его нашли, в машину его якобы "тащили раздетым по земле, схватив за шиворот". Также родители говорят о том, что учитель русского языка, а по совместительству – воспитатель Светлана Макарова якобы "унижала и оскорбляла" ученика 8 "б" класса.

Ещё родные учеников заявляют о том, что руководство школы-интерната якобы "злоупотребляет согласием на привлечение детей к труду": их ежедневно заставляют прибираться во всем здании, а зимой – очищать прилегающую территорию от снега.

"Воспитатели забирали у детей сотовые телефоны и складывали их в своей кладовке, которую запирали. Требуем провести в школе проверку, уволить ее директора, рассмотреть вопрос об отстранении руководителей по воспитательной работе и привлечь их к установленной законом ответственности", - говорится в обращении, направленном на имена прокурора Ямала Александра Герасименко и Тюменской области – Владимира Владимирова, а также директора департамента образования Ямала Марины Кравец.

Представители школы в разговоре с Накануне.RU сообщили, что не будут комментировать суть претензий по телефону.