26 Сентября 2020
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SSJ-100 Суперджет Аэрофлот аварийный трап (2019) | Фото:t.me/doletalis

Авиатехник по ошибке открыл аварийный трап "Суперджета", но тот даже раскрылся не полностью

У самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" техник по ошибке открыл аварийный трап в аэропорту Ставрополя. Фотографию с трехлетним "Суперджетом" и наполовину раскрывшимся трапом опубликовал telegram-канал "Долетались".

"Нам пишут, что дело было в Ставрополе. Техник по ошибке спустил трап "Суперджета". А у того даже раскрыться нормально не получилось", - сообщают авторы канала свою версию. Впрочем, обстоятельства происшествия не известны, так что эта версия не официальна.

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Авиатехник по ошибке открыл аварийный трап "Суперджета", но тот даже раскрылся не полностью

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Теги: суперджет, аэрофлот, аварийный трап



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Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2019 15:41 Мск Эксперт - об инциденте с аварийным трапом "Суперджета": Такая проблема у самолета выявилась впервые

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