Авиатехник по ошибке открыл аварийный трап "Суперджета", но тот даже раскрылся не полностью

У самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" техник по ошибке открыл аварийный трап в аэропорту Ставрополя. Фотографию с трехлетним "Суперджетом" и наполовину раскрывшимся трапом опубликовал telegram-канал "Долетались".

"Нам пишут, что дело было в Ставрополе. Техник по ошибке спустил трап "Суперджета". А у того даже раскрыться нормально не получилось", - сообщают авторы канала свою версию. Впрочем, обстоятельства происшествия не известны, так что эта версия не официальна.